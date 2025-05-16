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Автомобиль на полной скорости врезался в толпу во время матча "Барселоны" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
16 Мая 2025 00:30
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Автомобиль на полной скорости врезался в толпу во время матча "Барселоны" - ВИДЕО

У стадиона «Стейдж Фронт» в Барселоне, где проходит дерби между «Эспаньолом» и «Барселоной» в рамках 36-го тура Ла Лиги, произошел тревожный инцидент. Белый легковой автомобиль въехал в толпу болельщиков, собравшихся возле арены, передает İdman.biz.

Как видно на видео, распространяемом в социальных сетях, машина направилась прямо в группу фанатов «Эспаньола». Личность водителя пока не установлена, информация о числе пострадавших и их состоянии уточняется.

Среди очевидцев заметен мужчина в футболке «Эспаньола» с испанским флагом в руках. Напомним, что фанатское сообщество «Эспаньола» традиционно ассоциируется с происпанскими взглядами, в отличие от части болельщиков «Барселоны», выступающих за независимость Каталонии.

Полиция проводит расследование и не исключает умышленный характер наезда. Матч был приостановлен, но позже возобновлен. Счет на момент перерыва — 0:0.

İdman.biz

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