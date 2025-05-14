"Галатасарай" в 19-й раз завоевал Кубок Турции — ВИДЕО

Финал Кубка Турции сезона 2024/25 завершился триумфом стамбульского «Галатасарая».

Как передает İdman.biz, команда одержала уверенную победу над «Трабзонспором» со счетом 3:0 на стадионе в Газиантепе.

«Трабзонспор», уступивший в финале и год назад, снова не смог завоевать трофей, тогда как «Галатасарай» впервые за шесть лет вышел в решающий матч и реализовал свой шанс.

Благодаря этому успеху стамбульский гранд стал обладателем Кубка Турции в 19-й раз в своей истории, что является абсолютным рекордом турнира.

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