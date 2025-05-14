Аргентинский футболист Лионель Месси превратит свой любимый гол в произведение искусства, которое продадут на благотворительном аукционе.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил Independent.

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» расскажет 22 мая, какой из его многочисленных голов особенно дорог ему. После Месси вместе с турецким художником Рефиком Анадолом создаст арт-работу на основе изображения выбранного гола.

Получившееся произведение представят на торгах в Нью-Йорке, их организует 11 июня аукционный дом Christie’s. Победителя аукциона объявят 25 июля. Деньги от продажи работы футболист передаст на благотворительные цели.

«Выбрать из всех голов только один очень сложно. Каждый из них особенный по-своему, а некоторые действительно важны или вызывают невероятные воспоминания. Но выделить один из них как любимый впервые, чтобы сделать этот уникальный проект возможным, стоит того. За этим стоит сильная цель», - отметил Месси.

Месси - один из самых успешных футболистов в истории. Сейчас он капитан клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины. Среди побед Месси - титул чемпиона мира, олимпийская золотая медаль, четыре триумфа в Лиге чемпионов УЕФА.

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