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Ла Лига: "Вильярреал" и "Алавес" празднуют победы - ВИДЕО - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Мировой футбол
Новости
14 Мая 2025 22:56
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Ла Лига: "Вильярреал" и "Алавес" празднуют победы - ВИДЕО - ОБНОВЛЯЕТСЯ

В испанской Ла Лиге продолжаются матчи 36-го тура.

Как передает İdman.biz, в отчетном туре каталонская «Барселона» может досрочно завоевать титул чемпиона.

Причем команда Ханси Флика может стать чемпионом уже сегодня — для этого нужно, чтобы мадридский «Реал», занимающий второе место в турнирной таблице и отстающий от «Барсы» на семь очков, проиграл «Мальорке».

Впрочем, если «сливочные» выиграют, то каталонцы все равно могут стать чемпионами, но для этого им в 36-м туре надо побеждать в четверг на выезде другой каталонский клуб — «Эспаньол».

Между тем в первых двух матчах игрового дня «Вильярреал» на своем поле разгромил «Леганес» со счетом 3:0, а «Алавес» минимально обыграл «Валенсию».

Ла Лига
36 тур
14 мая

21:00. «Алавес» — «Валенсия» - 1:0


21:00. «Вильярреал» — «Леганес» - 3 :0


23:30. «Реал Мадрид» — «Мальорка»

İdman.biz

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