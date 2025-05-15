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Виктор Осимхен вписал свое имя в историю турецкого футбола

Мировой футбол
Новости
15 Мая 2025 01:21
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Виктор Осимхен вписал свое имя в историю турецкого футбола

Форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен установил историческое достижение, забив два гола в финале Кубка Турции против «Трабзонспора». Таким образом, он довел свой личный счет до 35 голов за сезон, побив рекорд экс-форварда клуба Марио Жардела (34 гола), державшийся на протяжении многих лет, сообщает İdman.biz.

Матч финала Кубка Турции прошел в Газиантепе, и Осимхен вновь продемонстрировал выдающуюся результативность.

Напомним, он перешел в «Галатасарай» из «Наполи» в начале сезона и с тех пор провел 39 матчей, в которых отметился 35 голами и 8 результативными передачами. Рыночная стоимость 25-летнего нигерийца оценивается в 70 миллионов евро.

İdman.biz

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