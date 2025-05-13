"Реал" винит Анчелотти в провале с "Арсеналом" из-за Бразилии

Карло Анчелотти оказался под давлением в мадридском «Реале».

Как передаёт İdman.biz, в клубе накапливается недовольство работой главного тренера, особенно на фоне его переговоров с Бразильской футбольной конфедерацией, где он должен возглавить национальную сборную.

Хотя официальный уход Анчелотти из клуба пока не объявлен, внутри «Реала» уже активно обсуждают возможное назначение Хаби Алонсо на пост главного тренера.

Ситуация усугубилась после отмены тренировки команды в понедельник — за три дня до матча с «Мальоркой». Недавний вылет из Лиги чемпионов от «Арсенала» вызвал критику со стороны руководства и игроков. Сообщается, что футболисты были удивлены слабой тактической подготовкой к ключевым матчам и отсутствием чётких установок от тренерского штаба.

За три тура до конца сезона «Реал» уступает «Барселоне» семь очков и рискует завершить чемпионат без титулов.

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