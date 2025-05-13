В Бергамо прервали беспроигрышную серию "Ромы" - ВИДЕО

36-й тур итальянской Серии А завершился матчем между «Аталантой» и «Ромой».

Как сообщает İdman.biz, встреча в Бергамо, где соперники боролись за место в Лиге чемпионов, завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1. Таким образом, «Рома» прервала свою впечатляющую серию из 19 матчей без поражений под руководством Клаудио Раньери.

За этот период «волки» одержали 14 побед и пять раз сыграли вничью. Поражение от «Аталанты» стало первым с момента прихода Раньери на пост главного тренера.

Италия. Серия А

36-й тур

12 мая

22:45. «Аталанта» – «Рома» — 2:1

İdman.biz