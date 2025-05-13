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Известная американская модель восхищена Ламином Ямалом

Мировой футбол
Новости
13 Мая 2025 00:34
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Известная американская модель восхищена Ламином Ямалом

Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски в эфире одного из телевизионных шоу поделилась впечатлениями о 17-летнем футболисте «Барселоны» Ламине Ямале, передаёт İdman.biz.

По словам 33-летней модели, она не является поклонницей футбола, но каждый раз, когда видит Ямала по телевизору, не может переключить канал.

«Я не люблю футбол, но если, переключая каналы, вижу Ямала — останавливаюсь и смотрю матч. Обожаю его талант. Его манера держаться, движения, мимика — всё в нём выглядит естественно», — рассказала Ратаковски.

Она также отметила, что, несмотря на регулярные тренировки, не следит за спортивными событиями. Однако талант юного игрока произвёл на неё настолько сильное впечатление, что она назвала его действия на поле «невероятными для его возраста».

İdman.biz

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