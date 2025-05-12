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"ПСЖ" заявил в суде, что Мбаппе должен денег

Мировой футбол
Новости
12 Мая 2025 23:16
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"ПСЖ" заявил в суде, что Мбаппе должен денег

12 мая «Пари Сен-Жермен» выступил в суде с требованием аннулировать арест €55 млн, который ранее добился экс-нападающий клуба Килиан Мбаппе.

Как сообщает İdman.biz, эта сумма, по утверждению футболиста, причитается ему в виде невыплаченной зарплаты и премиальных.

Юристы парижского клуба настаивают, что Мбаппе предоставил недостаточно доказательств для взыскания средств. Более того, «ПСЖ» утверждает, что именно игрок остался должен клубу. Представители клуба заявляют, что летом 2023 года было достигнуто устное соглашение: поскольку Мбаппе покидал клуб без компенсации за трансфер, он отказался от части бонусов и выплат, предусмотренных завершением контракта.

Кроме того, «ПСЖ» подал встречный иск на сумму €98 млн, утверждая, что действия игрока нанесли клубу имиджевый и финансовый ущерб. «Цель нашего иска — не получить €98 млн, а доказать, что именно он нам должен, и его требования безосновательны», — заявили адвокаты клуба.

İdman.biz

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