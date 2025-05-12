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"Галатасарай" заинтересован в провалившемся игроке "Манчестер Юнайтед"

Мировой футбол
Новости
12 Мая 2025 23:47
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"Галатасарай" заинтересован в провалившемся игроке "Манчестер Юнайтед"

«Галатасарай» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Джейдону Санчо, несмотря на его неубедительное выступление в аренде за «Челси».

Как передаёт İdman.biz со ссылкой на турецкого журналиста Арду Озкурта, клуб из Стамбула внимательно следит за ситуацией 25-летнего англичанина, чей контракт с «Юнайтед» действует до 2026 года.

После неудачного периода в «МЮ» Санчо перешёл в аренду в «Челси», однако и там не сумел оправдать ожиданий. За сезон он провёл 39 матчей, забил 4 гола и отдал 10 результативных передач. Лондонский клуб всерьёз рассматривает возможность досрочного расторжения аренды, выплатив компенсацию в размере £5 млн вместо выкупа игрока за £25 млн.

На фоне неопределённого будущего в Премьер-лиге переезд в Турцию может стать для Санчо новым шансом перезапустить карьеру.

İdman.biz

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