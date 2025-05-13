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Стало известно, какого нападающего и полузащитника хочет видеть в "Реале" Хаби Алонсо

Мировой футбол
Новости
13 Мая 2025 09:00
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Стало известно, какого нападающего и полузащитника хочет видеть в "Реале" Хаби Алонсо

Испанский специалист Хаби Алонсо попросил «Реал» Мадрид в случае своего назначения, подписать нападающего, схожего по стилю с бывшим игроком «сливочных» Хоселу.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает издание COPE.

По информации источника, Алонсо нуждается в высоком центрфорварде («девятке»), способном выигрывать единоборства на втором этаже и забивать с не меньшей регулярностью, что и Хоселу, когда выступал за мадридский гранд, чаще всего выходя на замену.

Кроме того, Алонсо также намерен вернуть воспитанника «сливочных» аргентинского полузащитника Николаса Паса, которого минувшим летом продал за € 6 млн в итальянский «Комо», где он отметился 15 (6+9) результативными действиями в 33 матчах Серии А.

Отмечается, что «Реал» намерен подписать нового полузащитника и форварда после клубного чемпионата мира - 2025. До старта розыгрыша клуб должен заключить контракты с левым и центральным защитниками, а также подписанием с Трента Александера-Арнольда.

İdman.biz

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