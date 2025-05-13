"Аталанта" стала 16-й командой, прошедшей отбор в Лигу чемпионов

«Аталанта» обыграла «Рому» на своем поле со счетом 2:1 в 36-м туре итальянской Серии А по футболу.
Как сообщает İdman.biz, благодаря этой победе представитель Бергамо в пятый раз в своей истории вышел в Лигу чемпионов (ЛЧ).
«Аталанта», вышедшая в четвертьфинал в сезоне 2019/20, стала 16-й командой, обеспечившей себе место в ЛЧ 2025/26.
Другие команды, вышедшие в ЛЧ:
Англия - «Ливерпуль»
Испания - «Барселона», «Реал Мадрид», «Атлетико»
Италия - «Наполи», «Интер», «Аталанта»
Германия - "Бавария", "Байер"
Франция – ПСЖ, «Марсель», «Монако»
Нидерланды - «Аякс», ПСВ
Чехия - "Славия"
Греция - "Олимпиакос"
İdman.biz