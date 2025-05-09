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"Ювентус" готов выложить крупную сумму за форварда "Наполи", блистающего в "Галатасарае"

Мировой футбол
Новости
9 Мая 2025 22:59
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"Ювентус" готов выложить крупную сумму за форварда "Наполи", блистающего в "Галатасарае"

Туринский «Ювентус» намерен побороться за нападающего «Наполи» Виктора Осимхена и готов предложить до 85 миллионов евро с учётом бонусов, передает İdman.biz.

В контракте 26-летнего нигерийца прописан пункт об отступных в размере 75 миллионов евро, однако он действует только для клубов за пределами Италии. Интерес к форварду также проявляет саудовский «Аль-Хиляль», предлагающий игроку зарплату от 30 до 35 миллионов евро в год. В «Наполи» он зарабатывает около 11 миллионов евро.

Прошлым летом Осимхен перешёл в аренду в «Галатасарай» и провёл выдающийся сезон: 33 гола и восемь результативных передач в 37 матчах. Его контракт с неаполитанским клубом действует до лета 2026 года, а текущая рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.

İdman.biz

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