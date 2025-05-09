"Барселона" вылетела, но впечатлила яркостью. Сразу после шока в ЛЧ - битва с "Реалом"

Флик ещё может собрать серию трофеев

Не так престижно, как требл с победой в Лиге чемпионов, но у Ханси в первом сезоне с «Барселоной» есть победы в Суперкубке и Кубке Испании. Оба раза обыграли «Реал». Только во втором случае успех не был разгромным. Зато выиграли 4:0 на «Сантьяго Бернабеу» в первом круге Ла Лиги. Ответный матч в Барселоне в воскресенье. Решающий день для «Реала». В Ла Лиге каталонцы опережают соперника на четыре пункта. Достаточно проиграть, чтобы молодежь занервничала.

Флик прекрасно понимает, что драматичный вылет от «Интера» в овертайме был моральным ударом по «Барселоне». Важно не тратить силы на разговоры о судействе и оставить ту игру в прошлом. Время для рефлексии придет после завершения чемпионата Испании. Достаточно остаться мыслями в Милане – «Реал» наберет три очка. А дальше Мбаппе заковыряет голы следующим соперникам «сливочных», а опасные оппоненты заберут очки у Флика в финале сезона Ла Лиги.

Календарь плохой. После «Реала» матчи против «Эспаньола», «Вильярреала» и «Атлетика». Для соседей каждое дерби – шанс поставить подножку «Барселоне». А два других соперника в отчаянной борьбе за место в Лиге чемпионов. Расписание уже больно било «Барселону». Некоторые моменты «Интера» являются результатом усталости каталонцев. Флик не смог заставить подопечных сэкономить силы без мяча. Не сумели вовремя остановиться, когда повели в конце матча 2:3.

При этом для нейтрального зрителя многое, что творила «Барселона» с Левандовским, Ямалем и Рафиньей – десерт сезона. Матчи против «Интера», перестрелка в Лиссабоне с «Бенфикой», финал Кубка Испании с решающим голом Кунде в овертайме. Разгромы «Реала» до этого. Вынос «Боруссии» дома и поражение в Дортмунде. «Барселона» – праздник, который всегда с тобой. Но без финала Лиги чемпионов. Трагичный штрих к портрету команды. Впрочем, ведь год назад были слабее.

Фундамент команды - молодые игроки

Левандовски важен, поскольку много забивает. Но можно представить в центре нападения «Барселоны» другого форварда. Роберт не Бензема, чтобы его уход сломал всю систему. Эгоистичные центральные нападающие в мире водятся. А возраст поляка кричит скаутам, что пора искать. Но Рафинье всего 28 лет, а Ямалю – 17. Кубарси в центре обороны допускал ошибки. Ему нужен более надежный напарник, чем Мартинес или Араухо. Однако Пау недавно исполнилось 18 лет.

Педри всего 22 года, а уже пошли разговоры, что это лучший хавбек мира. После ошибок в борьбе с игроками «Интера» появились сомнения. Также Педри зря праздновал гол Рафиньи прямо перед игроками «Интера». Потом Ачерби ответил у чужих ворот. Но Гонсалес Лопес точно великолепный мастер, невзирая на возраст и отсутствие опыта победы в Лиге чемпионов. Есть ещё Гави в центре и Бальде слева в защите. Кунде тоже лишь 26 лет. Двужильного француза не хватило «Барселоне».

«Интер» развил атаки флангами, где каталонцы потеряли двух основных латералей. Впереди у Флика попытка научить «Барселону» обороняться. Также есть проблема с голкипером. Все знают, что Щесны – успешный хулиган. Но в ворота вернется тер Штеген. А у этого вратаря удачные отрезки всегда сменяются ужасными ошибками. «Барселоне» нужен голкипер в стиле молодого Алиссона на пике формы. Впрочем, пожелания скаутов и тренеров могут встретить стандартный ответ – казна пуста.

Даже с центральным защитником «Байера» Та, которого давно вели, контракт пока не подписали. Включился «Реал», а у «Барселоны» вечные проблемы с регистрацией футболистов. Перестройка «Камп Ноу» не завершена. Расходы на масштабную реконструкцию, как обычно, превышают планы клуба. Ситуация сложная, поэтому такой вдохновенный сезон ведет к комплиментам в адрес тренерского штаба и футболистов. Но вот президента обедневшего клуба хвалить не за что.

Опасения связаны с действиями Лапорты

Жоан из породы руководителей, которые чаще получают власть в последнее время. Лапорта сто раз избегал тюрьмы. Известный проходимец ведет себя, как хулиган, который дорвался до власти. Но насколько Лапорта профессионален как клубный менеджер? Ставка на Флика – его успех, но это случайность.

Год назад Жоан заявил, что Хави остается. Потом Эрнандес имел неосторожность сказать правду. А правда в современном мире выжигает, как солнце вампира. Хави просто констатировал, что денег у «Барселоны» нет. И не будет в обозримом будущем. Тренера уволили. Могли выбрать других наставников, но повезло остановиться на Флике. Ханси приехал в Барселону на поезде с рюкзачком. В итоге мгновенно сплотил вокруг себя команду и выдал впечатляющий старт клубного сезона.

И, как часто у Ханси бывает, дальше начались неопределенные отрезки. «Барселона» могла сейчас не переживать перед Эль Класико без поражений от «Леганеса» и «Лас-Пальмаса». У каталонцев точно не самая сильная защита. Пропускали четыре мяча за вечер не только от «Интера». Четырежды каталонцам забил «Атлетико» в Кубке Испании. В ответном матче справились, но перестрелку 4:4 не забыли. Даже «Осасуна» забила каталонцам четыре гола в начале сезона в чемпионате.

Дома у «Барселоны» было три поражения подряд в прошлом году. А дальше собрали серию без крупных осечек на 16 поединков. «Реалу» будет сложно. У них свои проблемы, в том числе с обороной. Зато поражение «Барселоны» от «Интера» делает Эль Класико ещё увлекательнее. Вылет давит. Нельзя уступать дома историческому врагу. А впереди сложное лето, важно отбиться от кредиторов. Нельзя исключать, что они потребуют продать некоторых футболистов, чтобы оплатить долги.

Источник - soccer.ru

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