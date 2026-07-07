Один из самых дорогих свободных агентов ЧМ-2026 переезжает в Саудовскую Аравию

Нападающий сборной Сенегала Бамба Дьен продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Маттео Моретто, 26-летний форвард подпишет трехлетний контракт с "Аль-Шабабом".

Этим летом Дьен покинул французский "Лорьян" и получил статус свободного агента. В минувшем сезоне Лиги 1 сенегалец провел 22 матча, забил 10 мячей и отдал одну результативную передачу.

По данным Transfermarkt, Бамба Дьен являлся вторым самым дорогим свободным агентом среди участников чемпионата мира-2026. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро. Выше стоимость только у капитана сборной Египта Мохамеда Салаха - 22 миллиона евро.

На чемпионате мира-2026 Дьен не сумел проявить себя, проведя на поле лишь семь минут. Официально о переходе футболиста в "Аль-Шабаб" пока не объявлено.