7 Июля 2026
RU

Один из самых дорогих свободных агентов ЧМ-2026 переезжает в Саудовскую Аравию

Мировой футбол
Новости
7 Июля 2026 09:15
8
Один из самых дорогих свободных агентов ЧМ-2026 переезжает в Саудовскую Аравию

Нападающий сборной Сенегала Бамба Дьен продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Маттео Моретто, 26-летний форвард подпишет трехлетний контракт с "Аль-Шабабом".

Этим летом Дьен покинул французский "Лорьян" и получил статус свободного агента. В минувшем сезоне Лиги 1 сенегалец провел 22 матча, забил 10 мячей и отдал одну результативную передачу.

По данным Transfermarkt, Бамба Дьен являлся вторым самым дорогим свободным агентом среди участников чемпионата мира-2026. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро. Выше стоимость только у капитана сборной Египта Мохамеда Салаха - 22 миллиона евро.

На чемпионате мира-2026 Дьен не сумел проявить себя, проведя на поле лишь семь минут. Официально о переходе футболиста в "Аль-Шабаб" пока не объявлено.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Атлетико" близок к трансферу полузащитника "ПСЖ"
07:08
Мировой футбол

"Атлетико" близок к трансферу полузащитника "ПСЖ"

Мадридский клуб согласовал сделку на 40 миллионов евро
Форвард "ПСЖ" хочет сменить клуб после чемпионата мира
06:10
Мировой футбол

Форвард "ПСЖ" хочет сменить клуб после чемпионата мира

На молодого сенегальца претендуют "Тоттенхэм" и "Астон Вилла"
"Бавария" договорилась с "Бешикташем" о трансфере вратаря
05:12
Мировой футбол

"Бавария" договорилась с "Бешикташем" о трансфере вратаря

Голкипер продолжит карьеру в Турции после трех сезонов в "Штутгарте"

Сборная Египта приняла извинения полиции Далласа после скандального инцидента
00:59
Мировой футбол

Сборная Египта приняла извинения полиции Далласа после скандального инцидента

Конфликт перед матчем чемпионата мира завершился примирением сторон

Неймар установил исторический рекорд сборной Бразилии на чемпионатах мира
6 Июля 23:58
Мировой футбол

Неймар установил исторический рекорд сборной Бразилии на чемпионатах мира

Несмотря на вылет команды, форвард превзошел достижение Бебето

Мбаппе жестко ответил оскорбившей его сенатору Парагвая: "Вы - презренная женщина"
6 Июля 23:35
Мировой футбол

Мбаппе жестко ответил оскорбившей его сенатору Парагвая: "Вы - презренная женщина"

Лидер сборной Франции обвинил политика в расизме и заявил, что она позорит свою страну

Самое читаемое

Кто ближе всего к полуфиналу чемпионата мира? - АНАЛИТИКА
4 Июля 09:54
ЧМ-2026

Кто ближе всего к полуфиналу чемпионата мира? - АНАЛИТИКА - ВИДЕО

Редакция İdman.Biz разбирает все пары 1/8 финала и возможные супервстречи на пути к финалу ЧМ-2026

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция
5 Июля 05:20
ЧМ-2026

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция

26-летний голкипер записал на свой счет четыре сэйва
ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Июля 02:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Викинги" сыграют против победителя матча Мексика — Англия
Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО
4 Июля 12:53
ЧМ-2026

Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО

Нуну да Кошта не смог сдержать слез после вылета с ЧМ-2026