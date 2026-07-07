Форвард "ПСЖ" хочет сменить клуб после чемпионата мира

Нападающий французского "ПСЖ" Ибраим Мбайе может покинуть клуб уже в нынешнее летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Foot Mercato, 18-летний форвард всерьез рассматривает возможность смены команды после успешного выступления в составе сборной Сенегала на чемпионате мира-2026.

По информации источника, футболист не хочет оставаться в парижском клубе, если не получит реального шанса закрепиться в основном составе. Несмотря на то что окружение Мбайе советует ему продолжить карьеру в "ПСЖ", сам игрок все больше склоняется к уходу.

Контракт сенегальского форварда с парижанами рассчитан до июня 2028 года.

Интерес к перспективному футболисту уже проявляют представители английской Премьер-лиги. Наиболее внимательно за развитием ситуации следят "Тоттенхэм" и "Астон Вилла", причем бирмингемский клуб считается главным претендентом на подписание игрока.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Ибраима Мбайе составляет 30 миллионов евро.