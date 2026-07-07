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"Бавария" договорилась с "Бешикташем" о трансфере вратаря

Мировой футбол
Новости
7 Июля 2026 05:12
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"Бавария" договорилась с "Бешикташем" о трансфере вратаря

Мюнхенская "Бавария" достигла договоренности с турецким "Бешикташем" о трансфере голкипера Александра Нюбеля.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга, сумма сделки составит 6,5 миллиона евро, еще до 5 миллионов евро предусмотрены в виде бонусов.

По информации источника, 29-летний вратарь подпишет с "Бешикташем" контракт сроком на три года. Его годовая зарплата в стамбульском клубе составит 5 миллионов евро.

Последние три сезона Нюбель выступал за "Штутгарт", с которым принимал участие в матчах Лиги чемпионов.

Отметим, что "Бешикташ" не становился чемпионом Турции на протяжении последних пяти лет. При этом официально о завершении трансфера стороны пока не объявили.

İdman.Biz
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