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Мбаппе жестко ответил оскорбившей его сенатору Парагвая: "Вы - презренная женщина"

Мировой футбол
Новости
6 Июля 2026 23:35
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Мбаппе жестко ответил оскорбившей его сенатору Парагвая: "Вы - презренная женщина"

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на резкие и оскорбительные высказывания сенатора Парагвая Селесте Амарилья, которая ранее раскритиковала футболиста после матча 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, французский форвард опубликовал обращение в социальной сети X, в котором резко осудил поведение политика.

"Уважаемая госпожа Селесте Амарилья, вы - презренная женщина, недостойная своего положения.

Вы не представляете Парагвай, страну, которая на протяжении всего турнира демонстрировала страсть и честь. Из-за вашей безрассудности и откровенного расизма мир уже забыл о пути и исторических усилиях, которые ваши игроки приложили на этом чемпионате мира, и на их место пришла некомпетентная женщина, которая создает наихудший образ своей страны.

Я никогда не позволю таким людям распространять свою ненависть и расизм по всему миру", - написал Мбаппе.

Напомним, ранее Амарилья опубликовала серию сообщений, в которых в оскорбительной форме высказалась о французском нападающем, назвав его "высокомерным и уродливым богачом", а также допустила расистские высказывания и заявила, что после матча кто-то должен был дать футболисту пощечину.

Слова сенатора вызвали широкий общественный резонанс и волну критики в социальных сетях.

İdman.Biz
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