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"Ноттингем Форест" назначил Оливера Гласнера главным тренером

Мировой футбол
Новости
6 Июля 2026 14:40
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"Ноттингем Форест" назначил Оливера Гласнера главным тренером

Футбольный клуб "Ноттингем Форест" объявил имя нового главного тренера.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт "Ноттингем Форест", команду возглавил 50-летний австрийский специалист Оливер Гласнер.

На этом посту он сменил Витора Перейру.

Срок соглашения между сторонами не раскрывается.

После назначения Гласнер отметил доверие со стороны руководства клуба.

"После первого разговора с владельцем и руководством клуба я увидел, что у них есть четкое видение будущего, а также полное доверие ко мне и моему тренерскому штабу. Именно эти факторы и потенциал нынешнего состава сыграли ключевую роль в моем решении.

Наша цель — поднять клуб на новый уровень и сформировать команду, которой будут гордиться болельщики", — сказал Гласнер.

İdman.Biz
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