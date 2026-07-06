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УЕФА готовит оппозицию Инфантино к выборам президента ФИФА?

Мировой футбол
Новости
6 Июля 2026 10:26
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УЕФА готовит оппозицию Инфантино к выборам президента ФИФА?

Руководство УЕФА, по имеющейся информации, начало закулисную работу против переизбрания президента ФИФА Джанни Инфантино.

Как сообщает İdman.Biz, со ссылкой на инсайдера Ромена Молина, внутри УЕФА обсуждается идея выдвижения единого кандидата против Инфантино на выборах президента ФИФА. Выборы главы ФИФА пройдут в 2027 году, а Инфантино намерен баллотироваться на четвертый срок. На предыдущих выборах в 2023 году он был единственным кандидатом. Молина отметил, что после действий Инфантино в отношении президента США Дональда Трампа ряд влиятельных руководителей мирового футбола пришли к выводу о необходимости поиска альтернативного кандидата.

"После решения, принятого с целью угодить Трампу, другие руководители мирового футбола обсуждают идею поиска альтернативного кандидата. Потому что эта ситуация уже неприемлема", — заявил Молина.

Отметим, что ни УЕФА, ни ФИФА пока официально не комментировали эти утверждения.

İdman.Biz
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