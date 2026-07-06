Кейруш покинул пост главного тренера сборной Ганы после вылета команды с ЧМ

Португальский специалист Карлуш Кейрош объявил, что покидает пост главного тренера сборной Ганы по футболу.

В пятницу команда Ганы проиграла (0:1) сборной Колумбии в 1/16 финала чемпионата мира‑2026, сообщает İdman.Biz.

"Футбол, как и жизнь, учит нас одному вечному уроку: либо ты побеждаешь, либо учишься. Я завершаю этот путь, испытывая гордость за то, чего мы достигли, но в то же время — со здоровым недовольством тех, кто всегда стремится к большему. Выход на более высокий уровень никогда не должен быть конечной целью — он должен стать отправной точкой для еще более амбициозных задач. Будущее сборной Ганы будет строиться не только на футбольном поле. Успех должен начинаться за пределами поля — с создания наилучших возможных условий для подготовки, защиты и развития выдающихся футбольных талантов Ганы.

Моему президенту и правлению — огромное спасибо за возможность служить сборной Ганы по футболу. Для меня было честью и привилегией служить стране и сборной Ганы. Моим игрокам и тренерскому штабу — моя глубочайшая благодарность за ваше мужество, самоотдачу и непоколебимую преданность команде. Болельщикам: мы не можем заявить о полном спортивном удовлетворении, но с гордостью можем сказать, что мы защитили честь Ганы и вернули команде уважение и авторитет на величайшей футбольной арене. Спасибо, Гана. Путь начинается сейчас. В будущее", — написал Кейрош в социальных сетях.

Кейрушу 73 года, он возглавил национальную команду Ганы в апреле 2026 года.