Анчелотти ушел через заднюю дверь после вылета Бразилии с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти не вышел в микст-зону после поражения от Норвегии (1:2) в 1/8 финала ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, итальянский специалист после финального свистка не стал общаться с представителями СМИ в микст-зоне, как планировалось.

Анчелотти прошел через заднюю дверь и сразу направился в раздевалку. По информации источника, вместо Карло Анчелотти в микст-зоне появился его сын Давиде Анчелотти. Позже главный тренер сборной Бразилии ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции и заявил, что не собирается уходить со своего поста.

"Мы должны продолжать работать и развиваться. Нам нужно найти новые идеи. Я верю, что это поражение — не конец, а начало новой эпохи", — сказал Анчелотти.

Напомним, сборная Бразилии проиграла Норвегии (1:2) в 1/8 финала и завершила выступление на чемпионате мира.

В составе норвежской команды дубль оформил Эрлинг Холанд. Единственный гол Бразилии забил Неймар, реализовавший пенальти.