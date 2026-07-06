Бывший вингер "Ювентуса" Дуглас Коста перешел в "Аль-Иттифак"

Дубайский "Аль-Иттифак" в социальных сетях сообщил о подписании контракта с бывшим вингером "Баварии" и "Ювентуса" Дугласом Костой.

"Начинается новая глава. С самых больших футбольных площадок мира — в "Аль-Иттифаке". Добро пожаловать, Дуглас Коста! Теперь пришло время написать новую историю. Добро пожаловать в семью, Дуглас. Начинается новый сезон", — приводит İdman.Biz сообщение клуба из ОАЭ.

Среди трофеев у Косты числятся три чемпионства в Германии, а также Кубок страны. В Италии бразилец выиграл три золотые медали Серии А, Кубок и Суперкубок Италии. На международной арене Коста стал победителем клубного чемпионата мира.

Напомним, с января за "Аль-Иттифак" также выступает бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли.