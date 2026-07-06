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Джеррард о признании лучшим игроком в истории "Ливерпуля": "Это большая честь"

Мировой футбол
Новости
6 Июля 2026 11:41
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Джеррард о признании лучшим игроком в истории "Ливерпуля": "Это большая честь"

Бывший капитан футбольного клуба "Ливерпуль" Стивен Джеррард прокомментировал признание лучшим игроком в истории команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, список был составлен с учетом мастерства игроков, их влияния на команду, наследия в клубе и достижений на "Энфилде".

Экс-футболист заявил: "Это большая честь для меня, и я очень этим горжусь. Спасибо. Иногда, особенно после завершения карьеры, я сижу и думаю о том, форму какого клуба носил и как нам повезло быть частью этой семьи. Сейчас я ценю это даже больше, чем в те годы, когда играл в футбол. Для меня самая большая ценность — это именно доверие болельщиков. Потому что они внимательно следят за твоей игрой в каждом матче".

Итоговое решение было принято на основе анализа статистических показателей за 134-летнюю историю клуба, а также голосования болельщиков, бывших футболистов "Ливерпуля", журналистов и экспертной комиссии клуба.

İdman.Biz
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