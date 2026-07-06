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Сенатор Парагвая оскорбила Мбаппе: "Высокомерный и уродливый богач"

Мировой футбол
Новости
6 Июля 2026 23:06
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Сенатор Парагвая оскорбила Мбаппе: "Высокомерный и уродливый богач"

Сенатор Парагвая Селесте Амарилья оказалась в центре громкого скандала после серии публикаций, посвященных нападающему сборной Франции Килиан Мбаппе.

Как сообщает İdman.Biz, после поражения сборной Парагвая от Франции в 1/8 финала чемпионата мира-2026 политик разместила в социальных сетях несколько эмоциональных сообщений, в которых резко раскритиковала французского футболиста.

В своих публикациях Амарилья назвала Мбаппе "высокомерным и уродливым богачом", а также допустила ряд оскорбительных высказываний в его адрес, включая комментарии о его происхождении и призыв применить к игроку физическое насилие после матча.

Высказывания сенатора быстро распространились в социальных сетях и вызвали негативную реакцию пользователей. Многие болельщики и комментаторы сочли подобную риторику недопустимой, указав, что политик перешла границы допустимой критики.

Напомним, в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 сборная Франции обыграла Парагвай со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал турнира. Единственный мяч во встрече принес французской команде путевку в следующий раунд.

İdman.Biz
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