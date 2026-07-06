Неймар установил исторический рекорд сборной Бразилии на чемпионатах мира

Нападающий сборной Бразилии Неймар вписал свое имя в историю национальной команды, установив новый рекорд на чемпионатах мира.

Как сообщает İdman.Biz, реализованный Неймаром пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Норвегии стал для него рекордным достижением.

Форвард стал самым возрастным футболистом в истории сборной Бразилии, сумевшим отличиться на чемпионате мира. Он превзошел прежнее достижение легендарного Бебето, который забивал на мировых первенствах 1994 и 1998 годов в возрасте 34 лет, однако был на несколько дней моложе нынешнего рекордсмена.

При этом рекорд Неймара не помог пятикратным чемпионам мира избежать сенсационного вылета. Бразилия уступила Норвегии со счетом 1:2 и завершила выступление уже на стадии 1/8 финала.

Для бразильской сборной это стало самым ранним вылетом с чемпионата мира с 1990 года. Тогда "селесао" также прекратила борьбу в 1/8 финала, уступив будущему финалисту турнира - сборной Аргентины.