Сборная Египта приняла извинения полиции Далласа после скандального инцидента

Сборная Египта приняла извинения полиции Далласа после инцидента, произошедшего в отеле команды накануне матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Австралии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на NBC, поводом для вмешательства полиции стал вызов службы безопасности гостиницы, сообщившей о проблемах с аккредитациями.

На распространившейся в социальных сетях видеозаписи видно, как один из полицейских толкает мужчину и упирается пальцем в грудь другому. Позже выяснилось, что участниками конфликта стали главный тренер сборной Египта Хусам Хасан и директор команды Ибрагим Хасан.

После встречи с представителями полиции египетская делегация заявила, что считает инцидент исчерпанным. Позднее стороны обменялись памятными подарками и обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и взаимного уважения.

Напомним, сборная Египта обыграла Австралию и вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026, где встретится с действующим чемпионом мира - сборной Аргентины.