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"Атлетико" близок к трансферу полузащитника "ПСЖ"

Мировой футбол
Новости
7 Июля 2026 07:08
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"Атлетико" близок к трансферу полузащитника "ПСЖ"

Мадридский "Атлетико" близок к подписанию полузащитника "ПСЖ" Ли Кан Ина.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Николо Скиру, стороны уже согласовали сумму трансфера. Сделка должна составить 40 миллионов евро.

По информации источника, контракт 25-летнего футболиста сборной Южной Кореи с испанским клубом будет рассчитан до 2031 года.

Ли Кан Ин выступает за "ПСЖ" с 2023 года. За это время хавбек провел за парижскую команду 124 матча, забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.

Официально о переходе пока не объявлено.

İdman.Biz
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