"Сабах" стартует в Лиге чемпионов: афиша матчей дня

Сегодня в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА состоится ряд матчей.
Как сообщает İdman.Biz, представитель Азербайджана "Сабах" проведет первый матч в новом еврокубковом сезоне.
Бакинский клуб примет валлийский "Нью-Сейнтс".
Лига чемпионов УЕФА
Первый квалификационный раунд
20:00 — "Сабах" - "Нью-Сейнтс"
20:00 — "Арарат-Армения" - "Рига"
20:00 — "Кауно Жальгирис" - "Дрита"
20:00 — "Линкольн Ред Импс" - "Интер Эскальдес"
21:00 — "Вардар" - "КуПС"
21:30 — "Флориана" - "Шэмрок Роверс"
22:30 — "Борац" - "Левски"
22:30 — "Тре Фиори" - "Ларн"
22:45 — "КИ Клаксвик" - "Биссен"
23:00 — "Викингур Рейкьявик" - "Дюделанж"
Время начала матчей указано по Баку.