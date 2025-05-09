УЕФА вынес вердикт по арбитру матча "Интер" – "Барселона"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил полную поддержку польскому арбитру Шимону Марциняку, который обслуживал ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной» (4:3 в дополнительное время), сообщает İdman.biz со ссылкой на Marca.

Несмотря на обвинения в предвзятости со стороны главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика и ряда игроков каталонского клуба, УЕФА заявил, что не имеет претензий к судейству в этом матче.

Напомним, защитник Иньиго Мартинес резко раскритиковал Марциняка, назвав его работу позором, а Флик подчеркнул, что ключевые решения по ходу встречи якобы принимались в пользу «Интера». Тем не менее, по данным источника, союз полностью доверяет квалификации польского арбитра и считает его действия на поле обоснованными.

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