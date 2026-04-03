"Атлетико" согласовал условия контракта с лидером "Аталанты"

Мадридский "Атлетико" сделал еще один шаг к подписанию полузащитника "Аталанты" Эдерсона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, испанский гранд уже достиг устной договоренности с бразильским футболистом относительно условий личного контракта.

Несмотря на это, сделка между клубами пока не закрыта. Переговоры продолжаются, и в настоящее время стороны обсуждают трансферную стоимость игрока — сумму в пределах 35–40 миллионов евро.

Текущий контракт Эдерсона с "Аталантой" рассчитан до июня 2027 года.