АФФА поздравила клуб "Трактор" с чемпионством в Иране

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) поздравила клуб «Трактор» из Тебриза с первым в истории чемпионством в чемпионате Ирана.

Как сообщает İdman.biz, соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой АФФА на официальной странице в Facebook.

Напомним, что «Трактор» досрочно оформил чемпионство в 28-м туре, одержав разгромную победу над командой «Шамс Азер» со счётом 4:0. Набрав 64 очка, «красные волки» стали недосягаемыми для соперников за два тура до окончания сезона.

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