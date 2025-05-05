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Жозе Моуринью принял неожиданное приглашение из России

Мировой футбол
Новости
5 Мая 2025 22:08
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Жозе Моуринью принял неожиданное приглашение из России

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью может в следующем сезоне сделать новый шаг в своей карьере, передает İdman.biz.

Португальский специалист примет участие в тренерских курсах в России. Об этом сообщил глава тренерского департамента Российского футбольного союза Сергей Овчинников. В интервью российской прессе он рассказал, что Моуринью был приглашён принять участие в одном из проектов РФС и дал согласие.

«Недавно мы обсудили с Жозе наш проект. Он сказал “да”. Заверил, что готов приехать в Россию. Как только я позвоню — он приедет. Осталось только, чтобы в мире восстановилась стабильность», — отметил Овчинников.

Точная дата визита Моуринью не уточняется. Пока речь идёт именно об участии в образовательной программе, а не о работе с российскими клубами.

İdman.biz

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