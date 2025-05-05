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Клуб Ла Лиги отменил тренировку из-за ограбления на своей базе

Мировой футбол
Новости
5 Мая 2025 21:11
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Клуб Ла Лиги отменил тренировку из-за ограбления на своей базе

Мадридский клуб «Райо Вальекано» отменил запланированную на понедельник тренировку из-за чрезвычайного происшествия. Футболисты не вышли на поле, хотя должны были начать подготовку к матчу с «Лас-Пальмасом» после пятничной победы над «Хетафе».

Как передаёт İdman.biz со ссылкой на Unión Rayo, игроки более часа провели в раздевалках, пока спортивный директор Давид Кобеньо и капитаны команды проводили совещание. В итоге было принято решение отменить тренировку.

Причиной стали кражи, произошедшие на территории тренировочной базы: неизвестные похитили экипировку, включая футбольные бутсы, что затронуло нескольких игроков.

До того как игроки начали покидать базу, полиция ещё не прибыла. Лишь некоторые — в том числе Исими Паласьон, Иван Балью и Иньиго Перес — остались на объекте.

İdman.biz

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