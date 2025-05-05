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Жозе Моуриньо обвинили в разрушении "Фенербахче"

Мировой футбол
Новости
5 Мая 2025 18:56
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Жозе Моуриньо обвинили в разрушении "Фенербахче"

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью подвергся резкой критике со стороны бывшего нападающего клуба Элвира Балича после поражения от «Бешикташа» (0:1) в матче чемпионата Турции. По мнению экс-футболиста, опытный португальский специалист действует в ущерб команде и «разрушает её своим эго и высокомерием», сообщает İdman.biz.

Выступая на турецком телевидении, Балич не сдерживал эмоций:
«Моуринью — ужасный тренер. Он насмехается над болельщиками. Его стартовый состав — это шутка. Он не может позволить себе уничтожать такой клуб ради своего самолюбия. Я умоляю руководство не продолжать сотрудничество с этим человеком. Я больше не уважаю его».

По словам Балича, «Фенербахче» выглядел безыдейно и не имел тактического плана в важнейшей игре:
«Может, проигрывать можно, но нельзя выходить на поле без борьбы. Была ли у команды вообще тактика? Они просто не играли».

Поражение от «Бешикташа» стало серьёзным ударом по чемпионским амбициям «Фенербахче». Теперь «Галатасарай» имеет комфортное преимущество, и всего две победы отделяют его от очередного титула чемпиона Турции.

İdman.biz

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