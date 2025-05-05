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Флик — о потерях "Барселоны" перед матчем с "Интером"

Мировой футбол
Новости
5 Мая 2025 23:42
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Флик — о потерях "Барселоны" перед матчем с "Интером"

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Интера», а также прокомментировал ситуацию с травмами в команде, передает İdman.biz.

«Когда мы начинали сезон, никто не представлял, чего мы добьёмся. Мы хотим получать удовольствие от игры и дарить его болельщикам. Уже взяли два трофея, прогресс есть у всех игроков. Сейчас мы в полуфинале Лиги чемпионов — надо наслаждаться этим моментом и показать, насколько мы сильны», — отметил немецкий специалист.

Флик также прокомментировал кадровые потери в обороне:
«Да, у нас есть травмированные. Но мы ничего не можем с этим сделать. Конечно, мне не нравится терять таких игроков, как Алехандро Бальде и Жюль Кунде, но у нас есть Жерар Мартин, Эктор Форт и Рональд Араухо — они готовы сыграть на этих позициях».

Ответный матч «Интер» — «Барселона» состоится 6 мая.

İdman.biz

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