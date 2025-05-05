Левандовски попал в заявку "Барселоны" на матч с "Интером"

Роберт Левандовски включён в заявку "Барселоны" на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Интера", который пройдёт 6 мая в Милане, сообщает İdman.biz.

Польский нападающий пропустил первую встречу (3:3) из-за травмы бедра, полученной 19 апреля в матче против "Сельты". Восстановление прошло быстрее, чем ожидалось, и теперь он готов помочь каталонцам в решающем поединке.

В этом сезоне Левандовски остаётся лучшим бомбардиром "Барселоны", забив 40 голов в 48 матчах. При этом защитник Алехандро Бальде в Милан не поедет — он не успел восстановиться от повреждения.

Ответный матч "Интер" – "Барселона" начнётся 6 мая в 23:00 по бакинскому времени.

İdman.biz