Хосеп Гвардиола назвал самого сложного соперника в своей тренерской карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что самым трудным соперником за его карьеру стал бывший наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, сообщает İdman.biz.

«Ливерпуль» Клоппа был самым серьёзным испытанием в моей тренерской карьере. Он всегда вызывал у меня головную боль. Я проводил столько дней и ночей в компании своего штаба, пытаясь понять, как остановить его команды», — цитирует Goal Гвардиолу.

По словам Гвардиолы, победы над командами Клоппа стали для него высшей точкой в профессии:

«Те три или четыре титула, которые мы выиграли у Клоппа, — это моё самое большое достижение. Я никогда не встречал более сильного соперника», — добавил он.

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