5 Мая 2025
RU

Хосеп Гвардиола назвал самого сложного соперника в своей тренерской карьере

Мировой футбол
Новости
5 Мая 2025 21:49
19
Хосеп Гвардиола назвал самого сложного соперника в своей тренерской карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что самым трудным соперником за его карьеру стал бывший наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, сообщает İdman.biz.

«Ливерпуль» Клоппа был самым серьёзным испытанием в моей тренерской карьере. Он всегда вызывал у меня головную боль. Я проводил столько дней и ночей в компании своего штаба, пытаясь понять, как остановить его команды», — цитирует Goal Гвардиолу.

По словам Гвардиолы, победы над командами Клоппа стали для него высшей точкой в профессии:
«Те три или четыре титула, которые мы выиграли у Клоппа, — это моё самое большое достижение. Я никогда не встречал более сильного соперника», — добавил он.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Флик — о потерях "Барселоны" перед матчем с "Интером"
23:42
Мировой футбол

Флик — о потерях "Барселоны" перед матчем с "Интером"

Главный тренер каталонцев признал, что не может повлиять на ситуацию с травмами, но уверен в глубине состава
Жозе Моуринью принял неожиданное приглашение из России
22:08
Мировой футбол

Жозе Моуринью принял неожиданное приглашение из России

Известного португальского специалиста пригласил РФС
Клуб Ла Лиги отменил тренировку из-за ограбления на своей базе
21:11
Мировой футбол

Клуб Ла Лиги отменил тренировку из-за ограбления на своей базе

У футболистов команды выкрали даже бутсы
Левандовски попал в заявку "Барселоны" на матч с "Интером"
20:59
Мировой футбол

Левандовски попал в заявку "Барселоны" на матч с "Интером"

Польский форвард готов помочь команде взять реванш в Милане
АФФА поздравила клуб "Трактор" с чемпионством в Иране
20:03
Мировой футбол

АФФА поздравила клуб "Трактор" с чемпионством в Иране

В Азербайджане не оставили без внимания исторический тебризского клуба
"Предатель. Пусть в "Реале" тебе сломают ногу". Как фанаты "Ливерпуля" провожают Трента - ВИДЕО
19:16
Мировой футбол

"Предатель. Пусть в "Реале" тебе сломают ногу". Как фанаты "Ливерпуля" провожают Трента - ВИДЕО

Фанаты сжигают футболки и проклинают Александер-Арнольда за уход в "Реал"

Самое читаемое

Скончался азербайджанский борец, победитель чемпионатов мира и Европы
16:12
Борьба

Скончался азербайджанский борец, победитель чемпионатов мира и Европы

Он умер от сердечной недостаточности в возрасте 69 лет
"Большой шлем": азербайджанские дзюдоисты не смогли завоевать медали
3 Мая 17:55
Дзюдо

"Большой шлем": азербайджанские дзюдоисты не смогли завоевать медали

После первого дня турнира в активе нашей команды одна золотая медаль, завоеванная Балабеем Агаевым (60 кг)
Первый потенциальный соперник азербайджанской команды в Лиге Европы
3 Мая 15:35
Азербайджанский футбол

Первый потенциальный соперник азербайджанской команды в Лиге Европы

На данный момент определились лишь три команды, которые примут участие в первом раунде турнира
Азербайджанский кикбоксер победил в Бангкоке - ВИДЕО - ФОТО
3 Мая 09:37
Кикбоксинг

Азербайджанский кикбоксер победил в Бангкоке - ВИДЕО - ФОТО

Наш представитель выступил в турнире ONE Fight Nights