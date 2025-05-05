"Предатель. Пусть в "Реале" тебе сломают ногу". Как фанаты "Ливерпуля" провожают Трента - ВИДЕО

Защитник сборной Англии и воспитанник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд официально объявил о своём уходе из клуба. По завершении сезона он покинет «Энфилд» в статусе свободного агента и подпишет пятилетний контракт с мадридским «Реалом», передает İdman.biz.

В своём эмоциональном видеообращении 25-летний футболист подчеркнул, что решение покинуть родной клуб он принял самостоятельно: «После 20 лет в "Ливерпуле" я ухожу. Это моё личное решение — проверить себя в другой среде. Я не ищу ничего лучше, чем "Ливерпуль", просто чувствую, что сейчас — подходящее время. Воспоминания о времени в клубе навсегда останутся со мной. Я навсегда останусь фанатом "Ливерпуля".

Несмотря на трогательную речь, значительная часть фанатов восприняла новость враждебно. Под официальным заявлением клуба в соцсетях появилось множество гневных комментариев. Самым популярным стал коллаж с изображением Трента в виде змеи в духе картин Франца фон Штука. Болельщики сжигают его футболки, обвиняют в предательстве и открыто желают ему неудачи в новом клубе.

Вот лишь часть комментариев, опубликованных в соцсетях:

«Предатель. Иуда. Ушел, не оставив клубу денег, чтобы заменить его. Какой трагический конец его карьеры в „Ливерпуле“»

«Хуже, чем Оуэн. Хуже, чем Макманаман. Его больше никогда не примут обратно. Он потеряет гораздо больше, чем мы»

«Он не должен выйти на поле в последнем матче. Пусть не смей аплодировать трибуне The Kop»

«Сломай ногу в "Реале". Буквально»

«Закидайте его бананами, пусть сразу привыкает к Испании»

«Надеюсь, на параде его не будет. Пусть садится на самолёт сразу после финального свистка»

По информации The Athletic, «Ливерпуль» был готов сделать Александер-Арнольда самым высокооплачиваемым крайним защитником в истории Премьер-лиги. Однако футболист выбрал «Реал» ради нового вызова, считая, что добился всего, чего хотел в родном клубе. Дополнительным фактором в пользу перехода стала его близкая дружба с полузащитником «Реала» Джудом Беллингемом.

В сезоне 2024/25 Трент провёл 31 матч в чемпионате Англии, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом Англии. В Мадриде Александер-Арнольду предстоит конкуренция с ветераном Дани Карвахалем.

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