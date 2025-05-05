Повторен рекорд Бундеслиги

Леверкузенский «Байер» с трудом ушел от поражения в матче тридцать второго тура немецкого чемпионата против «Фрайбурга».

Как сообщает İdman.biz, команда проигрывала со счетом 0:2, но сумела сравнять его на последних секундах игры. Таким образом, «Байер» продлил свою серию из 33 подряд выездных матчей в Бундеслиге, в которых команда не проигрывает. В них были одержаны 23 победы, и еще десять раз они сыграли вничью. Это повторение рекорда, который удерживает мюнхенская «Бавария» и был он поставлен в период с 2012 по 2014 год.

Напомним, что не сумев выиграть, «Байер» досрочно сдал свой чемпионский титул «Баварии».

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