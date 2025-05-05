Трент Александер-Арнольд на пути к "Реалу"

Полузащитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд покинет английский футбольный клуб.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил сам 26-летний защитник.

Игрок сборной Англии объявил, что летом покинет клуб из Мерсисайда, где провел 20 лет.

Защитник перейдет в «Реал Мадрид». Он присоединится к своей новой команде в межсезонье.

Отметим, что Трент дважды становился чемпионом Премьер-лиги с «Ливерпулем», один раз выиграл Лигу чемпионов, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА и Суперкубка Англии.

İdman.biz