Трент Александер-Арнольд на пути к "Реалу"

Полузащитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд покинет английский футбольный клуб.
Как сообщает İdman.biz, об этом заявил сам 26-летний защитник.
Игрок сборной Англии объявил, что летом покинет клуб из Мерсисайда, где провел 20 лет.
Защитник перейдет в «Реал Мадрид». Он присоединится к своей новой команде в межсезонье.
Отметим, что Трент дважды становился чемпионом Премьер-лиги с «Ливерпулем», один раз выиграл Лигу чемпионов, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА и Суперкубка Англии.
İdman.biz