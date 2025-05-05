Моуринью опять всех разоблачил: "Это не лига, а сериал с заранее написанным финалом"

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью резко высказался после поражения своей команды в дерби от «Бешикташа» (0:1), обвинив судейские решения и систему VAR в предвзятости. По словам португальца, борьба за титул в Суперлиге была бессмысленной с самого начала — якобы чемпионство «Галатасарая» было предопределено ещё до старта турнира, передает İdman.biz.

«Когда некоторые твои игроки не показывают должный уровень — это влияет на всю команду. Но результат чемпионата был известен ещё до его начала. Домашние поражения, спорные решения судей, VAR... Я устал об этом говорить. У меня нет власти что-либо изменить. Но это правда, как бы печально ни звучало», — заявил Моуринью в послематчевом интервью.

Поражение от команды Уле-Гуннара Сульшера серьёзно осложнило положение «Фенербахче»: за четыре тура до конца сезона клуб отстаёт от лидирующего «Галатасарая» на восемь очков. Учитывая форму соперника, отыграть это отставание практически невозможно.

Жозе Моуринью, известный своими яркими высказываниями, вновь оказался в эпицентре скандала, бросив тень на честность борьбы в чемпионате Турции.

İdman.biz