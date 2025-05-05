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"Челси" добился уникального достижения в АПЛ

Мировой футбол
Новости
5 Мая 2025 01:20
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"Челси" добился уникального достижения в АПЛ

В 35-м туре английской Премьер-лиги «Челси» одержал уверенную победу над досрочным чемпионом страны — «Ливерпулем» — со счётом 3:1, сообщает İdman.biz.

Встреча состоялась 4 мая на домашнем стадионе лондонцев и стала исторической: «синие» стали первой командой в истории АПЛ, которой удалось дважды обыграть клубы, уже обеспечившие себе чемпионский титул.

Первый такой случай произошёл в сезоне 2012/13, когда «Челси» победил «Манчестер Юнайтед» (1:0), уже досрочно ставшего чемпионом. Теперь лондонцы повторили успех — на этот раз в матче с «Ливерпулем», который в прошлом туре досрочно оформил своё 20-е чемпионство в Англии.

После этой победы «Челси» укрепил позиции в борьбе за еврокубки, занимая пятое место с 63 очками. У «Ливерпуля» — 82 очка и недосягаемое первое место в турнирной таблице.

İdman.biz

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