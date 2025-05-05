Болельщики смеются над первым трофеем Гарри Кейна

В сети вновь гремят шутки про Гарри Кейна — и даже долгожданный чемпионский титул не спас нападающего от язвительных комментариев, сообщает İdman.biz.

Пользователи соцсетей сравнили первое трофейное достижение звезды сборной Англии с «потерей девственности с проституткой», намекая на то, как долго и тяжело он шёл к этой победе.

В 31 год Кейн наконец-то завоевал первый титул в карьере — стал чемпионом Германии в составе «Баварии». Для этого ему понадобилось провести 739 матчей за клубы и сборную. До перехода в Мюнхен он выступал за «Тоттенхэм», «Лейтон Ориент», «Миллуолл», «Норвич» и «Лестер», но трофеи упорно обходили его стороной — несмотря на блестящую статистику.

Даже после переезда в Германию удача продолжала прятаться: в первом же сезоне «Бавария» проиграла Суперкубок «Лейпцигу», а затем сенсационно уступила титул непобедимому «Байеру» Хаби Алонсо. Лишь со второй попытки, в следующем сезоне, Кейн получил свою заветную «салатницу» — Бундеслигу, которую «Бавария» выиграла в 34-й раз в истории.

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