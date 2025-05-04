В гонке за "Золотым мячом" новый фаворит: Рафинья больше не главный претендент на трофей

В борьбе за «Золотой мяч» 2025 года неожиданно сменился главный фаворит.

Как передаёт İdman.biz со ссылкой на данные букмекеров, теперь на первое место в рейтинге претендентов вышел 17-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль.

Ещё в марте лидером считался Килиан Мбаппе, затем — Мохамед Салах. А всего неделю назад аналитики отдавали безоговорочное предпочтение Рафинье, устанавливая коэффициент на его победу в пределах 1,10. Однако поражение «Реала» в Лиге чемпионов, неудача «Барсы» в финале Кубка Испании и яркие выступления Ямаля на международной арене изменили ситуацию.

Актуальный топ-4 претендентов на трофей выглядит следующим образом:

Ламин Ямаль («Барселона», Испания) — 2,50

Рафинья («Барселона», Бразилия) — 3,20

Усман Дембеле («ПСЖ», Франция) — 5,00

Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет) — 9,00

Хотя у Рафиньи в сезоне внушительные цифры — 31 гол и 25 ассистов, Ямаль в глазах экспертов и зрителей стал символом новой волны. Его признали лучшим игроком апреля по версии IFFHS, а в Лиге чемпионов он регулярно оказывал ключевое влияние на результат.

Если Ламин Ямаль всё же получит «Золотой мяч», он станет самым молодым обладателем награды в истории, побив рекорд Роналдо, который получил трофей в 1997 году в возрасте 21 года.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в октябре 2025 года.

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