"Реал" объявил об уходе пятикратного победителя Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» на сайте официально объявил об уходе защитника Лукаса Васкеса.

Как сообщает İdman.biz, в четверг, 17 июля, состоится торжественная церемония прощания с футболистом.

«Реал Мадрид» объявляет, что в четверг, 17 июля, в 13:00 по местному времени в «Реал Мадрид Сити» состоится церемония прощания с нашим игроком Лукасом Васкесом. На церемонии будет присутствовать президент Флорентино Перес.

«Реал Мадрид» выражает свою благодарность и признательность Лукасу Васкесу, одной из величайших легенд нашего клуба», - говорится в сообщении клуба.

Васкесу 34 года, он является воспитанником «сливочных», в системе клуба он находится с 2007 года. С тех пор он провёл в нашей футболке «Реала» 402 матча. За это время он выиграл 23 титула: пять раз Лигу чемпионов, пять клубных чемпионатов мира, четыре Суперкубка УЕФА, по четыре раза стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка Испании и один раз выиграл Кубок Испании.

«Лукас Васкес - яркий представитель ценностей «Реала», благодаря которым он стал одним из самых любимых игроков наших болельщиков. В этой футболке Лукас Васкес символизирует трудолюбие, упорство, скромность и дух победителя, необходимые для успеха. Он - игрок, который заслужил любовь и признание всех болельщиков «Реала». «Реал Мадрид» был и всегда будет его домом», - заявил Перес.

İdman.biz