Кто выиграл больше всего чемпионств в "Большой пятерке"?

"Бавария" в воскресенье, 4 мая, досрочно выиграла чемпионат Германии.

Как сообщает İdman.biz, это стало возможным благодаря ничьей "Байера" с "Фрайбургом" в 32-м туре (2:2). "Бавария" (76 очков) стала недосягаемой для "Байера" (68) за два тура до финиша.

35-летний форвард в 13-й раз в карьере выиграл Бундеслигу и повторил рекорд Райана Гиггза по числу чемпионств в топ-5 лиг Европы (13 - в составе "Манчестер Юнайтед"). Это достижение также повторил 28-летний вингер мюнхенцев Кингсли Коман (9 титулов с "Баварией", 2 - с ПСЖ, 2 - с "Ювентусом").

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