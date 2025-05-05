5 Мая 2025
RU

Кто выиграл больше всего чемпионств в "Большой пятерке"?

Мировой футбол
Новости
5 Мая 2025 11:14
32
Кто выиграл больше всего чемпионств в "Большой пятерке"?

"Бавария" в воскресенье, 4 мая, досрочно выиграла чемпионат Германии.

Как сообщает İdman.biz, это стало возможным благодаря ничьей "Байера" с "Фрайбургом" в 32-м туре (2:2). "Бавария" (76 очков) стала недосягаемой для "Байера" (68) за два тура до финиша.

35-летний форвард в 13-й раз в карьере выиграл Бундеслигу и повторил рекорд Райана Гиггза по числу чемпионств в топ-5 лиг Европы (13 - в составе "Манчестер Юнайтед"). Это достижение также повторил 28-летний вингер мюнхенцев Кингсли Коман (9 титулов с "Баварией", 2 - с ПСЖ, 2 - с "Ювентусом").

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Повторен рекорд Бундеслиги
09:39
Мировой футбол

Повторен рекорд Бундеслиги

"Байер" продлил свою серию
Фабрицио Романо назвал одну из главных трансферных целей "Манчестер Сити" на лето
09:00
Мировой футбол

Фабрицио Романо назвал одну из главных трансферных целей "Манчестер Сити" на лето

Английский гранд планирует продолжать работать над подписанием 25-летнего футболиста
Моуринью опять всех разоблачил: "Это не лига, а сериал с заранее написанным финалом"
02:59
Мировой футбол

Моуринью опять всех разоблачил: "Это не лига, а сериал с заранее написанным финалом"

Португальский специалист обрушился с критикой на судей после поражения от "Бешикташа"
Болельщики смеются над первым трофеем Гарри Кейна
01:50
Мировой футбол

Болельщики смеются над первым трофеем Гарри Кейна

Англичанин выстрадал свой первый титул, хотя мог бы сделать это, перейдя в "Ман Сити"
"Челси" добился уникального достижения в АПЛ
01:20
Мировой футбол

"Челси" добился уникального достижения в АПЛ

Это стало возможным благодаря победе в 35-м туре над "Ливерпулем"

Ла Лига: "Реал" продолжает погоню за "Барселоной" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
01:04
Мировой футбол

Ла Лига: "Реал" продолжает погоню за "Барселоной" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В воскресенье в чемпионате Испании состоялись четыре матча

Самое читаемое

"Большой шлем": азербайджанские дзюдоисты не смогли завоевать медали
3 Мая 17:55
Дзюдо

"Большой шлем": азербайджанские дзюдоисты не смогли завоевать медали

После первого дня турнира в активе нашей команды одна золотая медаль, завоеванная Балабеем Агаевым (60 кг)
Первый потенциальный соперник азербайджанской команды в Лиге Европы
3 Мая 15:35
Азербайджанский футбол

Первый потенциальный соперник азербайджанской команды в Лиге Европы

На данный момент определились лишь три команды, которые примут участие в первом раунде турнира
Азербайджанский кикбоксер победил в Бангкоке - ВИДЕО - ФОТО
3 Мая 09:37
Кикбоксинг

Азербайджанский кикбоксер победил в Бангкоке - ВИДЕО - ФОТО

Наш представитель выступил в турнире ONE Fight Nights
Зелим Коцоев: "Несмотря на "серебро", я кайфовал на чемпионате Европы" - ЭКСКЛЮЗИВ
2 Мая 14:25
Дзюдо

Зелим Коцоев: "Несмотря на "серебро", я кайфовал на чемпионате Европы" - ЭКСКЛЮЗИВ

Титулованный азербайджанский дзюдоист рассказал о своем возвращении после восьмимесячной паузы и перипетиях первенства континента