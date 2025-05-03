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"Арсенал" хочет заполучить форварда, оформившего покер в ворота сборной Азербайджана

Мировой футбол
Новости
3 Мая 2025 00:46
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"Арсенал" хочет заполучить форварда, оформившего покер в ворота сборной Азербайджана

Спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта активно продвигает идею подписания форварда лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьёкереша.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sky Sport Germany, между сторонами уже состоялись первые переговоры.

По информации источника, между шведским нападающим и португальским клубом существует устная договорённость о том, что он сможет покинуть команду летом при поступлении предложения в размере от 60 до 70 миллионов евро.

Альтернативным вариантом для «канониров» остаётся нападающий «Ньюкасла» Александер Исак, однако в клубе считают его трансферную стоимость чрезмерно высокой.

В текущем сезоне Дьёкереш провёл 48 матчей во всех турнирах, забив 52 гола и отдав 12 результативных передач. Его контракт со «Спортингом» действует до лета 2028 года, а рыночная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

Заметим, что Виктор Дьёкереш в составе сборной Швеции оформил покер в ворота сборной Азербайджана в заключительном матче дивизиона «С» Лиги наций УЕФА. Встреча, проходившая 19 ноября в Швеции, завершилась разгромным поражением подопечных Фернанду Сантуша со счетом 0:6.

İdman.biz

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