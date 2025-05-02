Судьба Флика в "Барселоне" решится на следующей неделе

Руководство «Барселоны» планирует продлить контракт с главным тренером Ханси Фликом, который проводит впечатляющий первый сезон у руля команды. По информации Mundo Deportivo, ключевая встреча между сторонами запланирована на следующую неделю — сразу после ответного полуфинала Лиги чемпионов с «Интером», сообщает İdman.biz.

Немецкий специалист, пришедший в клуб в 2024 году, быстро вывел «сине-гранатовых» на путь стабильных побед. Команда сохраняет шансы на требл — чемпионство в Ла Лиге, Кубок Испании и победу в Лиге чемпионов.

Стороны уже близки к согласию: ожидается, что Флик подпишет новое соглашение до июня 2027 года. Несмотря на изначальное нежелание тренера связываться с клубом на длительный срок, компромисс был найден.

İdman.biz