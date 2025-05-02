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"Молдавский Месси": восьмилетний мальчик подписал контракт с "Манчестер Сити" - ФОТО

Мировой футбол
Новости
2 Мая 2025 15:50
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"Молдавский Месси": восьмилетний мальчик подписал контракт с "Манчестер Сити" - ФОТО

Восьмилетний молдавский футболист Кристиан Опря подписал контракт с "Манчестер Сити" и был эпично представлен на стадионе "Этихад", где диктор назвал футболиста «Молдавским Месси».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на moldfootball.com, Кристиан вместе с родителями - выходцами из Страшен - живёт в английском Манчестере. С 5 лет играл за клуб "Мостон Тайгерс", а 14 февраля 2025 года подписал предварительный контракт с "Манчестер Сити" и начал выступать за детскую команду именитого английского клуба. Во время торжественного представления и церемонии подписании контракта, состоявшегося на арене клуба "Этихад", диктор представил его не иначе, как "Молдавским Месси". В ивенте приняли участие и некоторые футболисты "Сити".

Кристи никогда не забудет 23 октября 2024 года. Именно в этот день ему посчастливилось сопровождать на стадионе "Этихад" норвежского нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда перед началом матча Лиги чемпионов с пражской "Спартой".

İdman.biz

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